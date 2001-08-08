ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "ЛИК:ЭКСПЕРТ" на 1 (одно) рабочее место сроком на 1 (один) год по тарифу ЛИК:ЭКСПЕРТ ЛЭ1

г.Москва

Настоящий Лицензионный договор является офертой ЗАО "ЛИК" ОГРН: 1137746308039, ИНН/КПП: 7719841799/771901001, адрес: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44, именуемое в дальнейшем Лицензиар, Пользователю программы для ЭВМ "ЛИК:ЭКСПЕРТ", именуемому в дальнейшем Лицензиат.

Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору, либо факт начала использования (принятия Лицензионного соглашения при запуске) программы для ЭВМ "ЛИК", в зависимости от того, какое событие наступит раньше.