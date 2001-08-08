Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "ЛИК:ЭКСПЕРТ" на 1 (одно) рабочее место сроком на 1 (один) год по тарифу ЛИК:ЭКСПЕРТ ЛЭ1
г.Москва
Настоящий Лицензионный договор является офертой ЗАО "ЛИК" ОГРН: 1137746308039, ИНН/КПП: 7719841799/771901001, адрес: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44, именуемое в дальнейшем Лицензиар, Пользователю программы для ЭВМ "ЛИК:ЭКСПЕРТ", именуемому в дальнейшем Лицензиат.
Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору, либо факт начала использования (принятия Лицензионного соглашения при запуске) программы для ЭВМ "ЛИК", в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1. Определение терминов
1.1. Программа для ЭВМ "ЛИК:ЭКСПЕРТ" – результат интеллектуальной деятельности - программно-информационный комплекс, разработанный для получения открытых и общедоступных данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Далее - ПО "ЛИК".
1.2. Лицензионное соглашение – правила использования ПО "ЛИК", принимаемые Лицензиатом при запуске ПО "ЛИК".
1.3. Идентификационные данные: Логин и Пароль – позволяют идентифицировать Лицензиата.
1.4. Рабочее место – комплект, включающий в себя программное обеспечение и идентификационные данные.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром неисключительных прав на использование результата интеллектуальной деятельности - ПО "ЛИК" Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу баз данных Лицензиара в соответствии выбранным пользователем Тарифом.
2.2. Обладателем исключительного права на программно-информационный комплекс ЛИК является ЗАО "ЛИК" ОГРН: 1137746308039, ИНН/КПП: 7719841799/771901001, адрес: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.
2.3 Лицензиар может передать свои права по распространению простой (неисключительной) лицензии на ПО "ЛИК" Партнеру, согласно дополнительно заключенному договору.
2.4. Лицензиар сохраняет за собой право на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование ПО "ЛИК" и любых документов, относящихся к нему, включая авторское право и иные права.
2.5. Доступ к ПО "ЛИК" предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оплаты вознаграждения.
2.6. Лицензиар вправе выпускать новые релизы и версии ПО "ЛИК", ставить условия их предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения.
3. Исключительные права. Условия использования.
3.1. ПО "ЛИК" является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. В ПО "ЛИК" не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.
3.2. Право использования ПО "ЛИК" предоставляется только Лицензиату, без права передачи третьим лицам, исключительно в объеме, оговоренном настоящим Лицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное. Лицензиату запрещается получение дохода с перепродажи информации, полученной при использовании ПО "ЛИК".
3.3. Лицензиар гарантирует, что вся информация, которую может получить Лицензиат с использованием ПО "ЛИК", получена законным путем на основании Статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001г. 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц", в соответствии с которой сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (за исключением паспортных данных физических лиц, информации о счетах и месте жительства индивидуального предпринимателя), являются открытыми и общедоступными. Изменения в сведениях о ЮЛ и ИП накапливается системой по мере получения более новых данных. Её объем определяется источниками информации, а также возможностями по получению и обработке этой информации.
3.4. В случаях нарушения Лицензиатом условий настоящего договора или выявления роботизированных запросов к ПО "ЛИК", Лицензиаром может быть заблокирован доступ Лицензиата к ПО "ЛИК" либо может быть введено ограничение по количеству обращений к ПО "ЛИК" в части поиска и получения информации.
3.5. Лицензиар вправе устанавливать технические ограничения на количество запросов к системе. Базовые ограничения на количество выдаваемых ПО "ЛИК" объектов, входящих в тарифный план ЛИК:ЭКСПЕРТ ЛЭ1: общее – 600 000 в течение всего срока действия лицензии, на выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП – до 100 в сутки, на выписки ЕГРН – до 5 в сутки.
3.6. ПО "ЛИК" предоставляется Лицензиату «как есть» ("AS IS"). Лицензиар не дает гарантий, что ПО "ЛИК" будет работать на любом оборудовании, на любой рабочей станции, совместно с любыми другими приложениями без возникновения ошибок.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Обязанности Лицензиара:
4.1.1. Обеспечение круглосуточной работы ПО "ЛИК", за исключением времени профилактических работ;
4.1.2. Своевременное обновление программного обеспечения.
4.2. Права Лицензиара:
4.2.1. Внесение изменений в ПО "ЛИК"
4.2.2. Блокирование доступа к серверу баз данных в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего договора или нарушением Лицензионного соглашения, с последующим, не позднее трех рабочих дней после блокировки, уведомлением Лицензиата о фактах нарушения и возможных способах устранения нарушений.
4.3. Обязанности Лицензиата:
4.3.1. Не совершать попыток копирования, модифицирования, декомпилирования, дезассемблирования ПО "ЛИК".
4.3.2. Не использовать данные, полученные из ПО "ЛИК", для перепродажи третьим лицам.
4.3.3. Не использовать учетные данные входа в ПО "ЛИК" для передачи и перепродажи третьим лицам.
4.3.4. Соблюдать условия Лицензионного договора.
4.4. Права Лицензиата:
4.4.1. Получение круглосуточного доступа к серверу баз данных посредством ПО "ЛИК" за исключением времени проведения профилактических работ.
4.4.2. Получение квалифицированной технической поддержки.
4.5. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Лицензиар и Лицензиат вправе в любое время оформить Лицензионный договор в форме письменного двухстороннего документа.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с принятия условий настоящего договора и действует в течение срока, установленного лицензией. Договор может быть пролонгирован Сторонами на новый срок.
5.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть договор и незамедлительно заблокировать доступ к серверу.
5.3. В случае нарушения условий данного Лицензионного договора, за исключением пунктов 3.4, 4.3.1-4.3.3, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Лицензионного договора, без материальных и иных претензий друг к другу, уведомив другую Сторону, путем направления за 30 (тридцать) дней сообщения средствами электронной связи.
Электронный адрес Лицензиата указывается при регистрации. Электронный адрес Лицензиара − inf@1clicom.ru
В случае нарушения Лицензиатом условий пунктов 3.4, 4.3.1-4.3.3 данного Лицензионного договора, Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Лицензионного договора.
5.4. В случае одностороннего отказа Лицензиата от настоящего Лицензионного договора (на условиях указанных в п.5.3), право использования ПО "ЛИК" предоставляется Лицензиату до конца периода действия доступа в соответствии с выбранным Лицензиаром Тарифом, вознаграждение Лицензиара возврату не подлежит.
6. Порядок расчетов.
6.1. Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за право использования ПО "ЛИК" в размере, установленном в выставленном Лицензиаром счете в соответствии с выбранным Тарифом.
6.2. Лицензиат оплачивает выставленный счет путем безналичного перечисления на счет Лицензиара.
7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Лицензионному договору Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Лицензиар не несет ответственности за полноту и объем данных предоставляемых через открытые источники используемые ПО "ЛИК".
7.3. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования ПО "ЛИК" по причинам не зависящим от Лицензиара.
7.4. Лицензиар не несет ответственность за действия и решения Лицензиата, принятые на основании информации, полученной при использовании ПО "ЛИК", их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду в результате применения программно-информационного комплекса ПО "ЛИК".
8. Реквизиты сторон.
Лицензиар:
ЗАО «ЛИК»
Юридический/фактический адрес:
105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44
ОГРН: 1137746308039
ИНН/КПП: 7719841799/771901001
Лицензиат:
Пользователь (данные указываются при осуществлении платежа)